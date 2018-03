Câmara de Caruaru debate piso dos professores em sessão extraordinária

NE10 Interior

Reunião será realizada nesta quarta-feira, às 16h Foto: divulgação/Câmara de Caruaru

A Câmara de Vereadores de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, realiza uma sessão extraordinária nesta quarta-feira (28), às 16h. Os parlamentares irão analisar e debater 53 projetos da ordem do dia. Um dos projetos de lei é o 7741/2018, de autoria do Poder Executivo, referente à atualização do piso salarial dos professores do magistério público da educação básica no âmbito municipal.







Outro projeto que será discutido será o requerimento 587/2018 do vereador Fagner Fernandes (Avante). Ele solicita que o Poder Executivo tome providências para resolver a situação dos animais que vivem no entorno do matadouro público da cidade. Fagner pede ainda a avaliação das condições de trabalho do prédio de inspeção do local.