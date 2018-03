Procura por peixes para a Semana Santa já está intensa em Caruaru

NE10 Interior

Expectativa é que vendas aumentem ainda mais até o fim da Semana Santa Foto: reprodução/TV Jornal

O movimento para a compra de peixes já está intenso no mercado público de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com os vendedores, as vendas estão boas, mas a expectativa é que aumentem ainda mais até o fim da Semana Santa.

Veja na reportagem do "Por Dentro", da TV Jornal Interior: