Pesqueira: ônibus quebra e crianças são levadas para escola em carroça

Crianças são levadas para escola em carroça puxada por burro Foto: reprodução/TV Jornal

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra um grupo de crianças do distrito de Papagaio, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, sendo transportado em uma carroça puxada por um burro para a instituição de ensino. A pessoa que registrou o vídeo diz que o ônibus escolar da comunidade não está funcionando.

O NE10 Interior entrou em contato com o autor do vídeo, o aposentado Gleybson Costa. Ele informou que estava levando uma amiga para casa na semana passada quando deparou-se com as crianças caminhando até a escola. "Era 11h30, o sol estava estralando, quis fazer uma caridade para eles", relatou.

Outro morador da comunidade, identificado como José Carlos, disse que o ônibus que deveria transportar as crianças está parado há pelo menos 15 dias e o poder público não toma uma providência. "Isso é uma irresponsabilidade", afirmou, em entrevista à Rádio Jornal Pesqueira.







Por meio de nota, a Prefeitura de Pesqueira informou que no início da segunda quinzena de março alguns dos ônibus que atendem os estudantes da rede municipal de ensino passaram por uma manutenção preventiva. Ainda de acordo com a nota, devido à realização dos serviços, algumas linhas sofreram atrasos "mas não deixaram de ser atendidas".

Ainda de acordo com o texto, hoje o serviço está normalizado, com ônibus com pneus novos e manutenção em dia, "proporcionando mais segurança aos estudantes e servidores que dirigem os ônibus".

Confira o vídeo: