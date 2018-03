Operação Força no Foco segue até esta quarta-feira em Caruaru

NE10 Interior

Abordagens estão sendo realizadas na cidade durante a operação Força no Foco Foto: reprodução/TV Jornal

A operação Força no Foco, ação integrada das forças de segurança do Estado, começou nesta terça-feira (27) e segue até esta quarta-feira (28) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Abordagens estão sendo realizadas na cidade para combater a criminalidade. Vários delegados também participam da operação para acelerar as investigações de homicídios.

