Oficina de ovos de Páscoa é realizada em shopping de Caruaru

Uma oficina gratuita de ovos de Páscoa para a criançada será realizada nesta terça-feira (27) no Shopping Difusora, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A doceira Fernanda Guimarães, da Doce Gula, vai ensinar aos pequenos os mistérios do chocolate, toques de decoração, embalagem, entre outros.

A oficina será realizada no terceiro piso do shopping, na Pracinha Difusora, a partir das 14h. A inscrição é gratuita e pode ser realizada no local.,As crianças terão direito a todo o material que será utilizado na preparação dos ovos. Ao final da oficina eles poderão ainda degustar os ovos de chocolate.