Com medo da insegurança, moradores deixam Sítio Lagoa do Paulista

Falta de segurança é o principal motivo para que as pessoas decidam deixar o sítio Foto: reprodução/TV Jornal

Os moradores do Sítio Lagoa do Paulista, na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, estão amedrontados. No ano passado, a comunidade foi palco de um crime marcante: o assassinato de três pessoas da mesma família, dentro da residência deles. A falta de segurança é o principal motivo para que as pessoas decidam deixar o sítio.

