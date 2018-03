Incêndio é registrado em oficina de Santa Cruz do Capibaribe

NE10 Interior

Incêndio foi registrado em uma oficina do bairro Nova Santa Cruz Foto: divulgação/Blog do Bruno Muniz

Um princípio de incêndio foi registrado na noite desse domingo (25) em uma oficina mecânica na Rua João Pereira da Silva, no bairro Nova Santa Cruz, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os vizinhos perceberam a fumaça no local, arrombaram a porta e tentaram apagar as chamas com baldes de água. Ninguém ficou ferido.

Uma parte do espaço ficou destruída e uma motocicleta que estava guardada dentro da oficina foi danificada pelas chamas. A suspeita é de que um curto-circuito tenha causado o incêndio.