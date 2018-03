Homem é preso com cigarros contrabandeados em Bezerros

NE10 Interior

Cigarros foram localizados dentro de galpão no bairro do Retiro, em Bezerros Foto: reprodução/TV Jornal

Um homem de 47 anos foi preso nesse domingo (25) com 133 caixas de cigarros contrabandeados dentro de um galpão no bairro do Retiro, na cidade de Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi preso após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, em parceria com a Polícia Civil.

O homem e o material apreendido foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Caruaru, também no Agreste.