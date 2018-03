Conheça Eslovênia Marques, a Miss Pernambuco 2018

NE10 Interior

Eslovênia Marques, 21 anos, foi eleita a Miss Pernambuco 2018 Foto: reprodução/Instagram

A representante de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, Eslovênia Marques, 21 anos, foi eleita nesse fim de semana a Miss Pernambuco 2018. Eslovênia havia sido eleita Miss Caruaru em 2016 e ficou em quinto lugar no concurso estadual daquele ano. Desde então, ficou determinada em vencer a competição. "Foram dois anos de preparação em que eu procurei me conhecer para melhorar como mulher e como ser humano", relatou.

De acordo com Eslovênia, a preparação foi intensa e incluiu mudanças na alimentação, preparação física e procedimentos estéticos, além da preparação psicológica. "Eu confiei em mim mesma e pude transmitir essa segurança em 2018. [Vencer] foi um retorno da confiança que eu tive em mim mesma. Eu compreendi o que era meu objetivo, que era amadurecer. Então eu já estaria vencendo se ganhasse ou se perdesse", disse.







Carreira

Eslovênia Marques nasceu em João Pessoa, na Paraíba, mas mora em Caruaru desde criança. Ela começou a carreira como modelo aos 14 anos e o mundo da moda a levou para o universo de Miss. "Quando você é modelo, você vende o produto. Já quando é miss, vende o que você é", opina.

Hoje com 21 anos, é uma das poucas mulheres no curso de física na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). "As pessoas pensam que o mundo de miss é fútil, mas na verdade os mundos se completam. Você tem que mostrar conteúdo, mostrar que pode fazer o que quer e transmitir conteúdo e inteligência por meio do mundo da beleza".