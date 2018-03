Abastecimento de Caruaru é paralisado para manutenção no Sistema

NE10 Interior

Sistema de abastecimento será paralisado para manutenção Foto: divulgação

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) realiza nesta segunda-feira (26) uma parada de 24 horas no abastecimento de Caruaru e outras cidades do Agreste do Estado para realizar serviços de manutenção hidráulica e elétrica no Sistema Prata/Pirangi. Os trabalhos começaram às 6h e devem continuar até esta terça-feira (27).

Segundo a Compesa, a manutenção hidráulica servirá para que os técnicos detectem vazamentos na rede que só podem ser identificados com o sistema parado. Já a manutenção elétrica será feita para prevenir possíveis quedas de energia que venham a comprometer o funcionamento dos conjuntos motobomba das estações elevatórias.







Além de Caruaru, o sistema Prata/Pirangi atende Agrestina, Altinho, Cachoeirinha, Cumaru, Ibirajuba, Passira, Riacho das Almas, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, que também serão afetadas pela paralisação do sistema.

Por causa da parada, o início do período de abastecimento do setor 4 será adiado para esta terça, conforme o calendário divulgado pela companhia. Os bairros deste setor são Maria Auxiliadora, Boa Vista I e II, Nova Caruaru, Jardim Panorama, parte alta do José Carlos de Oliveira, Rendeiras, São João da Escócia, Cidade Alta, e a parte do Vassoural próxima à Penitenciária Juiz Plácido de Souza.