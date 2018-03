PRF reforça fiscalização durante 'Operação Semana Santa' em Pernambuco

NE10 Interior

Ações visam reduzir acidentes nas rodovias que levam às celebrações religiosas. Foto: divulgação/Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça, a partir desta sexta-feira (23), a fiscalização nas rodovias federais que levam ao Agreste de Pernambuco, em virtude do início da Operação Semana Santa 2018. O objetivo da ação é reduzir acidentes graves e proporcionar mais segurança a quem viaja nesse período. Além de coibir infrações, a PRF irá ampliar o policiamento e intensificar as ações educativas.

De acordo com a PRF, a fiscalização tem como foco as infrações mais graves, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança e cadeirinhas para crianças). Para isso, serão utilizados radares portáteis e bafômetros, nos comandos montados em locais estratégicos das rodovias.

Ainda segundo a PRF, as ações educativas ocorrem durante as abordagens aos veículos, em que motoristas e passageiros recebem orientações e assistem a vídeos impactantes, sobre cuidados para evitar acidentes. Essa iniciativa intitulada “Cinema Rodoviário” busca salvar vidas através da mudança de atitudes.

O policiamento contará com o apoio do Núcleo de Operações Especiais e dos Grupos de Motociclistas e de Patrulhamento Tático, especializados no combate ao crime. Já a Base de Operações Aéreas, que atua em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), estará de prontidão para realizar resgates aeromédicos e acompanhar toda a operação.







Aumento de fluxo no Agreste

Nesta época do ano, há um aumento na movimentação de veículos, principalmente nas BRs 232 e 104, que levam aos municípios de Gravatá, Bezerros e Caruaru. No ano passado, a estimativa do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), na BR 232, durante a Semana Santa, foi de até 45 mil veículos por dia, um aumento de 50% em relação a dias normais.

Muito procurado nessa época, o espetáculo da Paixão de Cristo atrai turistas locais e de outros estados, com uma média de sete mil pessoas por dia. Para chegar até Brejo da Madre de Deus, onde ocorre a encenação, o motorista que segue pela BR 104 pode acessar a PE 145, no Trevo do Lampião, localizado no quilômetro 43 da rodovia federal, em Caruaru.

Dicas de Segurança

Descanse bem antes de realizar qualquer viagem de automóvel. O sono pode ser tão perigoso quanto a ingestão de bebida alcoólica;

Antes de acessar a rodovia, realize uma revisão nos principais itens do veículo. Calibre os pneus, cheque o sistema de freios e complete os níveis do óleo do motor, do fluido do radiador e da água no limpador de parabrisas;

Confira o sistema de iluminação e utilize o farol baixo ligado, mesmo durante o dia;

Verifique se a documentação pessoal e do veículo estão dentro da validade;

Mantenha a atenção na rodovia, dirija a uma distância segura dos demais veículos, respeite a sinalização e os limites de velocidade de cada trecho.