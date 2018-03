Polícia Civil deflagra duas operações no Agreste

NE10 Interior

Ambas com o intuito de desarticular organização criminosa voltada para a pratica de homicídios, roubo, tráfico de drogas e armas. Foto: reprodução/Google Maps

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta sexta-feira (23), duas operações de repressão qualificada - Rio Una e Rio Ipojuca -, ambas com o intuito de desarticular organização criminosa voltada para a pratica de homicídios, roubo, tráfico de drogas e armas, nos municípios de São Bento do Una e São Caetano, no Agreste do estado.

De acordo com a assessoria, serão cumpridos, no total, 24 mandados de prisão e 27 mandados de busca e apreensão. Os detalhes preliminares das ações serão divulgados às 9h na Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, também no Agreste.