Oficinas gratuitas de xadrez são oferecidas em Garanhuns

NE10 Interior

Este mês, as inscrições estão sendo realizadas até esta sexta-feira (23). Foto: reprodução/Internet

Quem deseja aprender os conceitos básicos de Xadrez terá oportunidades mensais de realizar oficinas gratuitas no Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti. Este mês, as inscrições estão sendo realizadas até esta sexta-feira (23), das 8h às 14h, na sede da Secretaria de Turismo e Cultura de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.







De acordo com a assessoria, instrutores da Academia de Xadrez Byron Veras ensinarão a técnica do esporte das ​14h às 1​7​h do sábado (24). Os meses seguintes terão encontros de um dia, sempre na última semana, com inscrições na semana anterior. As turmas têm, no máximo 20 pessoas e podem se inscrever a partir de 7 anos, sem limite máximo de idade.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone: (87) 3762-7077.