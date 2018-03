Musa será uma das atrações da Semana Santa em Gravatá

NE10 Interior

Os shows serão realizados no sábado (31) no pátio de eventos Chucre Mussa Zarzar. Foto: Divulgação

Foi divulgada nesta quinta-feira (22) a programação artística oficial para a Semana Santa de Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Os festejos começam na quinta-feira (29) e vai até o sábado (31) com espetáculos teatrais e shows artísticos.

Solange Almeida, Paralamas do Sucesso e Musa são as grandes atrações musicais confirmadas que irão se apresentar no palco principal. Os shows serão realizados no sábado (31) no pátio de eventos Chucre Mussa Zarzar, a partir das 21h.







De acordo com a assessoria, além da programação artística, o púbico vai contar com o espetáculo teatral da Paixão de Cristo, com início às 19h30, de quinta a sábado.

O município é conhecido pela realização de grandes eventos, que atraem tanto pela qualidade quanto pela segurança. A estimativa é que cerca de 250 mil pessoas passem por Gravatá durante o período pascoal.