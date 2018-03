Morador tem casa invadida por criminosos em Caruaru

NE10 Interior

Câmeras flagraram a chegada dos bandidos. Foto: reprodução/Vídeo

O circuito de segurança de uma residência flagrou o momento em que criminosos chegam para invadir uma casa, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta sexta-feira (23). A vítima chegou a gravar um áudio pedindo socorro.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima saia de casa com o carro quando foi abordada por dois homens armados que anunciaram o assalto e entraram com o morador dentro de casa. Ainda segundo a PM, os criminosos passaram cerca de cinco minutos na residência, agrediram a vítima e roubaram objetos e o veículo. O crime será investigado.

Veja o vídeo:

Ouça o áudio e o que disse a polícia: