Estação Ferroviária terá encenação do espetáculo da Paixão de Cristo

Mais de 80 crianças e adolescentes estarão em cena. Foto: Roberto Pereira Jr

Na noite da próxima segunda-feira (26), a Estação Ferroviária de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, será palco da encenação do espetáculo Paixão de Cristo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município.

De acordo com a assessoria, serão mais de 80 crianças e adolescentes em cena, com idades entre seis e 14 anos, usuários das atividades de educação social e oficinas dos Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que atendem bairros como Fernando Lyra, Centenário e Rendeiras.







Ainda segundo a assessoria, o espetáculo será realizado ao ar livre, com seis cenários para a declamação do drama, no largo da Estação, onde serão disponibilizadas cadeiras para o público na antiga plataforma de embarque. A encenação irá começar às 19h e o acesso é gratuito e aberto para todas as idades. Cerca de 100 pessoas estão envolvidas no espetáculo, que tem produção de William Smith e direção artística de Rodrigo Martins.