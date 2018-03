Suspeito de atropelar e matar casal se apresenta à polícia, em Caruaru

NE10 Interior

O suspeito foi até a Delegacia de Homicídios do município, onde presta depoimento. Foto: Carolina Miranda/TV Jornal Interior

O motorista suspeito de atropelar e matar um casal na BR-232 em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, se apresentou à polícia na manhã desta quinta-feira (22). O suspeito foi até a Delegacia de Homicídios do município, onde presta depoimento. Ainda não informações do que irá acontecer após o depoimento.







O caso

O casal morreu em um acidente de moto, na segunda-feira (19), no km 126 da BR-232. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro invadiu uma das alças de retorno da rodovia pela contramão e colidiu contra a motocicleta. Ainda segundo a PRF, o condutor da moto, de 31 anos, foi arrastado por cerca um quilômetro e faleceu. A passageira da moto, de 29 anos, também faleceu. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o motorista dá ré e vai embora, a vítima está embaixo do carro.