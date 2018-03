Rodada de Negócios é realizada em centro de compras em Caruaru

NE10 Interior

A rodada vai seguir até esta sexta-feira (23) das 09h00 às 19h00. Foto: divulgação

A Rodada de Negócios TR está sendo realizada no Shopping Difusora, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Esta já é a quarta edição do evento que conta com 98 empresas/expositores (vendedores) e 80 clientes lojistas de todo Brasil.

Expositores de todo polo têxtil e compradores das 5 regiões do país, participam do evento. Além de roupas, empresas de calçados marcam presença. A rodada vai seguir até esta sexta-feira (23) das 09h00 às 19h00.