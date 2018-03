Polícia investiga assassinato de vereador de Palmeirina

NE10 Interior

O caso é investigado pela Polícia Civil, que acredita que a motivação tenha sido um acerto de contas. Foto: reprodução/TV Jornal

O vereador José Célio Soares da Silva (PSB), de 36 anos, foi morto a tiros, em Palmeirina, no Agreste de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (22). De acordo com a Polícia Militar, o parlamentar foi morto na frente da própria casa. A autoria e motivação do crime são desconhecidas.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que acredita que a motivação tenha sido um acerto de contas. José Célio foi eleito em 2016 como o 5º vereador mais votado do município, com 320 votos.

Veja na reportagem exibida no "Por Dentro", da TV Jornal Interior: