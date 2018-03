Miss Pernambuco 2018: Confira as candidatas e escolha sua favorita

NE10 Interior

Uma das candidatas é de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Foto: Divulgação

A Miss Pernambuco 2018 será escolhida nesta sexta (23), em evento realizado no Teatro IMIP, às 19h. Participam 21 candidatas de várias cidades do Estado, e a vencedora do concurso vai representar Pernambuco no concurso Miss Brasil 2018, que acontece no dia 18 de maio. Uma das candidatas é de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Vale lembrar que a ganhadora da etapa nacional vai ter vaga garantida no grande evento de beleza mundial, o Miss Universo. As concorrentes estão confinadas em um hotel de Boa Viagem desde a última terça (20). Uma das juradas será a Miss Universo Brasileira, Martha Vasconcellos.