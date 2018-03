Inscrições abertas para concurso de vídeo no IV Cine Jardim

NE10 Interior

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 30/04. Foto: divulgação/Assessoria

Estão abertas as inscrições para concurso de vídeo no IV Cine Jardim - Festival Latino-americano de Cinema de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, que acontece em maio. De acordo com a assessoria, o evento promove a primeira edição do Concurso de Vídeo Cleto Mergulhão, como parte das suas atividades culturais. Trata-se de uma competição para vídeos produzidos a partir de 2017, no agreste pernambucano.

O tema proposto é "Minha Cidade Dava Um Filme". Podem participar crianças, jovens e adultos, residentes em cidades do agreste de Pernambuco, enviando até dois filmes, de 3 a 25 minutos, captados em qualquer formato, inclusive celular. A direção pode ser individual ou coletiva. Os prêmios são R$ 3.000,00 mais Troféu Cleto Mergulhão para o primeiro lugar; R$ 2.000,00 mais Troféu para o segundo e R$ 1.000,00 mais Troféu para o terceiro.







O anúncio dos vencedores e sua exibição será no festival, que acontece de 21 a 26/05/2018, realizado pela Pontilhado Cinematográfico e Instituto Conceição Moura. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 30/04/2018, no site http://www.pontilhadocinematografico.com.br/cinejardim , onde também se encontra o regulamento.