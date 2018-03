Domingo (25) vai contar com programação do Caruaru por Paixão

NE10 Interior

Avenida Agamenon e Rua da Má Fama terão programação para todas as idades. Foto: Arnaldo Felix

No próximo domingo (25), Caruaru, no Agreste de Pernambuco, contará com programação especial do projeto Caruaru por Paixão. De acordo com a assessoria, trio pé de serra, banda de pífanos, DJ, arte-educadores, atividades esportivas e brinquedos infantis são as atrações dos polos Silvino Macêdo – conhecido como Rua da Má Fama – e Avenida Agamenon Magalhães.

Programação

O Polo Silvino Macêdo traz a sétima edição do Festival Flor & Ser MáFama, que, dessa vez, terá como tema a “Páscoa”. A partir das 12h, a rua fica fechada para tráfego de veículos e, das 12h às 20h, bares e restaurantes transformam a via num calçadão. Brinquedos infláveis vão fazer a alegria da criançada e, para os maiores, haverá uma feirinha com diversas marcas do mercado criativo caruaruense expostas. No palco, a partir das 14h, quem anima é o trio Fole de Ouro. Depois, às 16h, o consagrado João do Pife e a banda de pífanos Dois Irmãos de Caruaru entram em cena. Às 18h, é a vez de DJ Z tocar uma seleção musical para todos os gostos.







Também no domingo (25), o Polo Avenida Agamenon Magalhães vai receber atividades esportivas e culturais e, ainda, o projeto “Roteirinho do Saber”, que consiste em um jogo interativo, conduzido por dois arte-educadores, em que as crianças passeiam através de um mapa gigante pelos pontos turísticos de Caruaru e conhecem os ícones da nossa cultura. Além disso, o projeto “Nossa Avenida” traz mais ações para o espaço de lazer e ciclofaixa, das 7h às 19h.