Servente de pedreiro morre durante obra em Santa Cruz do Capibaribe

No trabalho

NE10 Interior

Homem estava trabalhando no momento que o acidente aconteceu. Foto: reprodução/Whatsapp

Um servente de pedreiro, de 50 anos, morreu durante uma obra no bairro Dona Lica II, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, nesta quarta-feira (21).

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava realizando serviços dentro de uma cisterna, no momento em que a parede da mesma caiu por cima dele, provocando ferimentos.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, porém o homem já havia morrido. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Caruaru, também no Agreste.