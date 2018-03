Ruas serão interditadas para jogo do Central e Sport, em Caruaru

NE10 Interior

Jogo vai acontecer no Lacerdão em Caruaru. Foto: reprodução/TV Jornal

A Destra informou que, em virtude da realização do jogo Central x Sport, nesta quarta-feira (21), algumas ruas no entorno do estádio do Lacerdão serão interditadas a partir das 16h. Serão elas: Av. Agamenon Magalhães (nas imediações do Lacerdão), Av. Campos Sales, Rua São Paulo e Av. Prof. José Leão (nas imediações do Lacerdão).

Ainda segundo a Autarquia, os condutores que estacionarem nessas vias durante o dia, deverão retirar os veículos antes do início da interdição, por questões de segurança.

Linhas de ônibus

Em decorrência dessas interdições, as linhas de ônibus do Salgado, Universitário/Via Luiz Gonzaga, Maurício de Nassau, UFPE, Caruá, Polo Caruaru e Severino Afonso/Via Luiz Gonzaga farão os seguintes desvios de itinerário:

Salgado, Universitário/ Via Luiz Gonzaga: ... R. Cônego Júlio Cabral, R. Joaquim Tabosa, R. Raimundo de Morais, R. Belmiro Pereira, R. Capitão João Velho, R. Vigário Freire, R. Duque de Caxias, Tv. 13 de Maio, R. 15 de Novembro.







Maurício de Nassau: ... R. Nossa Senhora de Fátima, R. Rádio Clube, R. Raimundo de Morais, R. Belmiro Pereira, R. Capitão João Velho, R. Vigário Freire, R. Duque de Caxias, Tv. 13 de Maio, R. 15 de Novembro.

UFPE, Caruá, Polo Caruaru, Severino Afonso/ Via Luiz Gonzaga: ... Av. Agamenon Magalhães, R. Riachuelo, R. Visconde Inhaúma, Av. Osvaldo Cruz, Av. Manoel de Freitas.

A fim de garantir mais mobilidade na área, a Destra montou uma operação especial para quem optar em ir de ônibus ao Estádio. Serão duas viagens em horários extras, saindo uma às 23h50 e outra às 00h10, do terminal central, localizado na Estação Ferroviária. As linhas serão as seguintes: Indianópolis; B. Agamenon/Via Pitombeira; B. Petrópolis/Via Jardim Liberdade; Vila Kenedy; Vila Padre Inácio/José Carlos de Oliveira; Salgado; Rendeiras; Boa Vista I e Boa Vista II/Jardim Panorama. De acordo com a demanda, poderão ser disponibilizadas mais viagens extras para atender os torcedores.