Prefeitura de Belo Jardim prorroga prazo para pagamento de IPTU com desconto

NE10 Interior

Agora, os contribuintes podem quitar o imposto até o 31 de março, em cota única, com 10% de desconto. Foto: reprodução/TV Jornal

A Prefeitura de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, prorrogou o prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2018 com desconto. Agora, os contribuintes podem quitar o imposto até o 31 de março, em cota única, com 10% de desconto. O valor também poderá ser parcelado em 10 vezes, com parcela mínima de R$ 30.

De acordo com a assessoria, quem não receber o documento em casa, poderá solicitá-lo no setor de Tributos, que funciona no térreo da Prefeitura, localizada na Avenida Deputado José Mendonça Bezerra, número 220, no Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30. O contribuinte deve levar um documento de identificação com foto (RG ou CNH) e um boleto anterior.







Ainda segundo a assessoria, os contribuintes que possuem débitos de IPTU, Imposto Sobre Serviços (ISS) ou alvará de funcionamento também têm descontos para quitar a dívida. Os débitos anteriores a 2018 poderão ser pagos, em cota única, isentos de encargos legais (juros e multas), ou seja, com 100% de desconto sobre juros e multas. A prefeitura oferece ainda o desconto de 70% dos juros e multas ao contribuinte que parcelar a dívida em até três vezes. Acima de três parcelas, o desconto será de 50% dos encargos legais.