Oficina de ovos de Páscoa é realizada em centro de compras em Caruaru

O Caruaru Shopping, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, estará realizando, nesta quinta-feira (22), a Oficina Empreendedora de Ovos de Páscoa. O curso, que é gratuito, será ministrado pela chef Elaeny Melo e acontecerá às 15h, no lounge próximo à Praça de Alimentação Gourmet.

De acordo com a assessoria, o conteúdo da oficina abordará a diferença entre chocolate nobre e fracionado e a forma correta de uso de cada um; derretimento, temperaturas e temperagem, bem como decorações, recheios e dicas de embalagem.







Cada aluno receberá uma apostila com receitas de recheios, que poderá usar durante o ano inteiro em sua produção. "A oficina é ideal para quem quer ganhar uma renda extra neste período ou mesmo para quem quer apenas ficar por dentro de como se faz um ovo de Páscoa para presentear amigos e familiares", disse Elaeny Melo, que é especialista em confeitaria e dá cursos por todo o Brasil. As inscrições serão feitas no local.