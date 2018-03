Muita comoção no enterro de uma das vítimas do acidente que matou casal

NE10 Interior

Foto: reprodução/TV Jornal

Foi enterrada nesta quarta-feira (21), Adelina Alaide da Silva, de 29 anos, vítima de um acidente de moto que também vitimou seu companheiro, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Adelina foi enterrada em um cemitério de São Caetano, também no Agreste. Na ocasião, familiares estavam indignados com a situação.







O enterro de Rogério José Santos da Silva, de 31 anos, está marcado para ás 16h00 de hoje no cemitério Parque dos Arcos, em Caruaru.

O acidente

O casal morreu em um acidente de moto, na segunda-feira (19), no km 126 da BR-232. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro invadiu uma das alças de retorno da rodovia pela contramão e colidiu contra a motocicleta. Ainda segundo a PRF, o condutor da moto, de 31 anos, foi arrastado por cerca um quilômetro e faleceu. A passageira da moto, de 29 anos, também faleceu. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o motorista dá ré e vai embora, a vítima está embaixo do carro.

Veja na reportagem exibida no "Por Dentro", da TV Jornal Interior: