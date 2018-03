Homem é morto a tiros e esfaqueado na frente de casa em Caruaru

NE10 Interior

Um homem de 39 anos foi morto a tiros e a golpes de faca na frente de casa, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, Marcos Luis da Silva Andrade, estava na frente da própria casa, no bairro Divinópolis, quando o crime aconteceu. Ainda segundo a PM, a vítima era ex-presidiário e já havia sido preso por tentativa de homicídio e por violência doméstica. Marcos chegou a ser socorrido para o Hospital Regional do Agreste (HRA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. A Polícia Civil vai investigar o caso.