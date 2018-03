Evento em alusão ao Dia Mundial da Água, é promovido em Caruaru

NE10 Interior

Evento tem como objetivo alertar e conscientizar a população caruaruense sobre a importância da preservação do meio ambiente para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta. Foto: reprodução

A Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, por meio da Secretaria de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural (SUDER), realizará, nesta quinta-feira (22), às 9h, uma ação voltada para comemorar o Dia Mundial da Água. De acordo com a assessoria, a atividade, que será realizada na Rua Heráclito Ramos, no bairro Kennedy, às margens do Rio Ipojuca, visa à recuperação de área de proteção ambiental (vegetação de margem de rio) através do plantio de 500 mudas de árvores nativas da região.

O plantio envolverá cerca de 100 estudantes da rede municipal de Caruaru e do curso de Engenharia de Produção da UFPE – Campus Caruaru e tem como objetivo alertar e conscientizar a população caruaruense sobre a importância da preservação do meio ambiente para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta.







“O evento tem como tema ‘Dia Mundial da Água 2018: Sem água não há vida!’ e beneficiará diretamente toda a população do entorno. Ações como essa são importantes para reforçar a necessidade de restaurar, preservar e conservar o Rio Ipojuca, suas margens e a biodiversidade da bacia hidrográfica como um todo”, afirma Sandra Ferraz, secretária executiva de Sustentabilidade.