Estelionatário é preso em Caruaru após forjar depósitos bancários

NE10 Interior

Suspeito era ex-presidiário e já teve algumas passagens pela polícia pelo mesmo tipo de crime. Foto: arte/NE10

Um estelionatário de 50 anos foi preso, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, que mora no bairro Kennedy, comprou cerca de R$ 5 mil em cadeiras, mas não pagou e ao invés de fazer os depósitos bancários em dinheiro, forjava os depósitos com envelopes vazios. Ainda segundo a PM, o homem é ex-presidiário e já teve algumas passagens pela polícia pelo mesmo tipo de crime.

Autuado em flagrante, o suspeito aguarda audiência de custódia.