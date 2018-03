Dia Mundial da Poesia é celebrado com programação especial no Sesc Garanhuns

NE10 Interior

A programação será gratuita e aberta ao público na biblioteca da unidade. Foto: divulgação/Assessoria

O Sesc Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, irá celebrar Dia Mundial da Poesia com programação especial nesta quarta-feira (21). A programação será gratuita e aberta ao público na biblioteca da unidade, das 9h às 17h, com sugestões de leitura, varal de poesias e dinâmicas poéticas.

De acordo com a assessoria, as pessoas poderão montar suas poesias no improviso no momento visitação do espaço onde haverá também exposição de livros de poesia de grandes autores nacionais “O objetivo da ação é fazer com que as pessoas se inspirem com os encantos da poesia e de autores renomados”, destaca a analista da biblioteca do Sesc Garanhuns, Rennata Tenório.