"Arte Popular Religiosa" é retratada no Museu do Barro de Caruaru

A mostra, que será inaugurada nesta quinta-feira (22), reúne peças do acervo do Museu de Arte Sacra de Pernambuco (MASPE). Foto: divulgação/Assessoria

O Museu do Barro de Caruaru (Mubac), no Agreste de Pernambuco, sediará nos próximos dias a exposição A Arte Popular Religiosa. De acordo com a assessoria, a mostra, que será inaugurada nesta quinta-feira (22), às 15h, tem como finalidade revelar a relação de fé e devoção, a partir de peças produzidas por artesãos e artistas que comungam desse imaginário da religiosidade popular.

Na exposição, os visitantes poderão conferir 20 peças em diferentes suportes (madeira, cerâmica e pedra-sabão) e técnicas. As visitas poderão ser feitas de terça-feira a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 9h às 13h. A entrada custa R$ 2. A exposição é uma parceria entre a Prefeitura de Caruaru, o Maspe e o Mubac, ambos gerenciados pela Secult-PE/Fundarpe.







"A exposição traz para Caruaru um recorte do acervo de arte religiosa popular que pertence ao Museu de Arte Sacra de Pernambuco (Maspe), com peças premiadas no Salão de Arte Popular Religiosa da Fenearte. O objetivo é percorrer alguns dos caminhos da arte popular, a fim de mostrar como essas práticas religiosas, que não deixam de ser práticas de comunicação e reafirmação do relacionamento com o sagrado, refletem as vivências, a imaginação e o devocionário de boa parte dos fiéis nordestinos", comenta Márcia Souto, presidente da Fundarpe, que é responsável pelo equipamento cultural.