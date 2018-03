Alunos são assaltados em ônibus escolar em Garanhuns

NE10 Interior

Alunos da zona rural foram alvos da ação criminosa. Foto: reprodução/Google Maps

Alunos de uma escola foram assaltados dentro de um ônibus, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu quando o ônibus escolar que faz a condução dos alunos do Sítio Tigre para as escolas municipais de Garanhuns foi abordado por dois homens armados e em uma moto de placa não identificada que anunciaram o assalto levando celulares das vítimas e fugiram em seguida. Até o momento ninguém foi localizado.