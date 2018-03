UFPE recebe LEVA Itinerante, em Caruaru

NE10 Interior

Serviço estará disponível até a próxima sexta-feira (23). Foto: divulgação/Assessoria

De segunda-feira (19) até a sexta-feira (23), o LEVA Itinerante estará na Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru, no Agreste, das 14h às 22h, realizando os serviços de cadastro para adesão do Leva comum e recarga dos cartões comum, servidor e estudante.

De acordo com a assessoria, para fazer o cadastro do Leva comum é preciso levar RG, CPF e comprovante de residência. O cadastro é gratuito mas, para validar o cartão, é preciso fazer uma recarga mínima no valor de cinco tarifas.