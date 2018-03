Prefeitura de Garanhuns realiza cadastro para moradores que querem alugar casas durante o Viva Dominguinhos

NE10 Interior

Alugar o imóvel durante o Viva Dominguinhos pode ser uma boa alternativa para ganhar uma grana extra por meio do evento. Foto: Reprodução/Google Maps

A Secretaria de Turismo e Cultura de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, está realizando o cadastro para os moradores que desejam alugar residências por temporada. Os interessados devem se inscrever na sede da Secretaria – localizada no Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti, das 9h às 13h, de segunda a sexta-feira. O Viva Dominguinhos será realizado no período de 19 a 21 de abril de 2018.







De acordo com a assessoria, no ato da inscrição, o responsável pelo imóvel preencherá uma ficha contendo nome, telefone, e-mail, endereço da casa e um espaço com informações adicionais que o interessado queira repassar, como, quantos cômodos tem a residência, se há móveis, valor do aluguel, entre outros detalhes.

As informações com as residências inscritas serão divulgadas no site do Governo Municipal (http://www.garanhuns.pe.gov.br/).