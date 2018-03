Idoso de 66 anos morre em acidente após colidir com carro em Garanhuns

NE10 Interior

A vítima chegou a ser socorrida para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Foto: arte/NE10

Um idoso de 66 anos morreu após em um acidente de moto após colidir com um carro, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, nesta segunda-feira (19).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, José Maria Anacleto da Silva, conduzia uma moto quando colidiu com um carro na BR-424. O condutor do veículo fugiu do local após o acidente. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.