Encontrado carro envolvido no acidente que vitimou um casal em Caruaru

O veículo foi encontrado abandonado em rua do bairro Indianópolis. Foto: divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Foi encontrado na manhã desta terça-feira (20), o carro envolvido no acidente que vitimou um casal nesta segunda-feira (19), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi encontrado abandonado na Rua Olavo Bilac, no bairro Indianópolis. Segundo o delegado do caso, Márcio George, o condutor do carro ainda não foi encontrado. Ainda de acordo com o delegado, a Polícia Civil trabalha com a hipótese de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O caso segue sendo investigado.







O Caso

O casal morreu em um acidente de moto, no km 126 da BR-232. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro invadiu uma das alças de retorno da rodovia pela contramão e colidiu contra a motocicleta. Ainda segundo a PRF, o condutor da moto, de 31 anos, foi arrastado por cerca um quilômetro e faleceu. A passageira da moto, de 30 anos, também faleceu. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o motorista dá ré e vai embora, a vítima está embaixo do carro.