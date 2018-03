Corpo de adolescente de 16 anos é encontrado dentro de estádio em Vertentes

NE10 Interior

Vítima foi morta a tiros. Foto: arte/NE10

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros, em Vertentes, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, o copro da vítima foi encontrado dentro do Estádio Municipal Valdemar Bezerras. Ainda segundo a PM, o adolescente era usuário de drogas e praticava roubos na cidade. Ainda não se sabe a motivação e autoria do crime. O caso será investigado.