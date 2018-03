Compesa conclui serviços em ruas afetadas pelas chuvas, em Bezerros

NE10 Interior

Equipe melhorou o acesso das Rua Luiz Gonzaga Salvador e Rua Larga. Foto: divulgação/Compesa

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa)concluiu um serviço na Rua Larga, localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida (antiga Cohab), uma das mais atingidas pelas fortes chuvas registradas no fim de fevereiro e início deste mês, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a assessoria, a equipe desobstruiu a rede de esgotamento sanitário, que apresentava uma grande quantidade de terra, e cobriu a rede de água de 400 mm, que havia ficado exposta por causa da força da água.







Outra rua que sofreu os efeitos das fortes chuvas foi a Luiz Gonzaga Salvador, no bairro do Salgado. Na última sexta-feira (16), a Compesa finalizou o reparo nos ramais da rede de distribuição de água. “Com a intervenção feita pela Compesa, em parceria com a Prefeitura e a Defesa Civil, será possível garantir um abastecimento com maior eficiência e uma melhor circulação de veículos e pedestres na localidade”, afirmou Ricardo Malta, gerente da Unidade de Negócios da Compesa.