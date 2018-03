Clientes avaliam atendimentos de lojas em Caruaru

NE10 Interior

Uma pesquisa mostrou que o Brasil está em penúltimo lugar, no ranking de países com bom atendimento no comércio. Foto: reprodução/TV Jornal

O despreparo na hora de atender os clientes deixam os consumidores insatisfeitos. Uma pesquisa mostrou que o Brasil está em penúltimo lugar, no ranking de países com bom atendimento no comércio. Em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, infelizmente, a realidade também é essa.

