Cerca de 80 famílias realizam protesto na zona rural de Caruaru

Famílias reivindicam uma ajuda do poder público contra ordem de despejo. Foto: reprodução/Vídeo Whatsapp

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) bloquearam uma estrada que dá acesso à comunidade de Lagoa de Pedra, zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (20). Cerca de 80 famílias tocaram fogo em pneus e madeira bloqueando o acesso.

Eles receberam uma ordem de despejo e as casas devem ser de demolidas até sexta-feira (23). À reportagem da TV Jornal Interior, Brenda Santana, coordenadora do MST, disse que as famílias reivindicam uma ajuda do poder público porque não sabem para onde ir caso o despejo aconteça.

Confira as informações: