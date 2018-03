Caruaru recebe a exposição "Um Museu Itinerante"

NE10 Interior

De 20 de março a 1º de abril, a exposição sobre a história de Pernambuco estará aberta ao público no Museu Memorial de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O encerramento da segunda edição do projeto acontece em Recife, no próprio Museu do Estado de Pernambuco, em Recife, de 04 a 15 de abril.







O público poderá conhecer um pouco mais da história do Estado, sua memória e arte, além das relações através do tempo com outras culturas. O material da exposição é composto por reproduções fotográficas de peças do acervo físico do Museu do Estado de Pernambuco (MEPE), além de apresentação em vídeo com o histórico do MEPE e suas coleções e a produção de um catálogo e cartilha (exemplares também em braile) para auxiliar professores no trabalho de arte educação.