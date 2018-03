Vídeo flagra mulher sendo agredida pelo ex-companheiro em Bonito

NE10 Interior

Vítima da agressão foi internada em estado grave no Hospital da Restauração, no Recife. Foto: reprodução/Vídeo

Uma mulher de 26 anos foi agredida pelo ex-companheiro, em Bonito, no Agreste de Pernambuco, nesta segunda-feira (19).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito derrubou a vítima da moto e começou a apedrejá-la. Após a agressão, a mulher foi encaminhada para o Hospital da Restauração, no Recife, capital do estado. Ainda segundo a PC, o suspeito se entregou na delegacia logo após o crime e será ouvido.

Uma câmera de segurança flagrou toda a ação e mostra a agressão sendo cometida no meio da rua enquanto pessoas passam por perto.

Veja o vídeo: