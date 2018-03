Quatro pessoas foram assassinadas no fim de semana em Caruaru

NE10 Interior

Última ocorrência foi no domingo (18) no bairro Jardim Panorama. Foto: Givanildo Silveira?TV Jornal Interior

No último fim de semana quatro homicídios foram registrados em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A última ocorrência aconteceu no bairro Jardim Panorama, no domingo (18), onde dois homens, de idades não informadas, foram atingidos por disparos de arma de fogo. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam bebendo em uma rua quando dois desconhecidos chegaram e anunciaram um assalto e em seguida atiraram contra eles e fugiram sem levar nada. Umas das vítimas morreu no local, e a outra foi socorrida para um hospital local mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

No sábado (17), foram duas ocorrências. Na primeira, o corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado no Residencial Luiz Bezerra Torres. De acordo com a Polícia Militar, familiares acreditam que ele tenha sido atraído para o local onde foi morto.







A segunda ocorrência do sábado, foi no bairro São Francisco. Um idoso de 63 anos foi morto a tiros. Segundo a Polícia Militar, Juarez Pereira Dantas era ex-presidiário e foi assassinado a tiros por dois homens que estavam a pé e fugiram logo após o crime.

Em todos os casos não se sabe a motivação e autoria dos crimes. A polícia irá investigar as ocorrências.