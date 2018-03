Moradores de comunidade da zona rural de Caruaru, sofrem com insegurança

NE10 Interior

Os moradores já não sabem mais o que fazer com tanta violência. Foto: reprodução/TV Jornal

A comunidade de Lagoa de Pedra, na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, é atualmente um local com bastante insegurança. No último dia 14, um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e matou um dos suspeitos na estrada que dá acesso a comunidade. Os moradores já não sabem mais o que fazer com tanta violência.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: