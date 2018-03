Instituto Quatro Patas realizará segunda edição do projeto “Ração do Coração” em Caruaru

NE10 Interior

Projeto tem por objetivo a arrecadação de ração, remédios, roupinhas e casinhas para animais necessitados. Foto:

Na próxima quarta-feira(21) e quinta-feira(22), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, o Instituto Quatro Patas, irá realizar a segunda edição do projeto “Ração do Coração”, que tem por objetivo a arrecadação de ração, remédios, roupinhas e casinhas para animais necessitados.

De acordo com a assessoria, nesta edição, todos os donativos arrecadados serão direcionados para os animais comunitários do Cemitério Dom Bosco, por meio de protetores que cuidam diretamente dos animais que vivem no local. Durante os dois dias, das 8h às 13h, uma tenda ficará montada na Academia das Cidades, no bairro São João da Escócia, a espera das doações.