Dois homens são assassinados em bar de Salgueiro, no Sertão

Suspeito pelo crime foi preso. Foto: arte/NE10

Dois homens foram assassinados em um bar, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, neste domingo (18).

De acordo com a Polícia Militar, Weverton de Souza Anchieta, de 22 anos, e Fabrício Erick Pereira, de 21, foram mortos com golpes de peixeira enquanto participavam de uma seresta em um bar. Ainda segundo a PM, Weverton apresentava sinais vitais e foi socorrido pelos bombeiros, mas ao dar entrada no hospital da cidade, veio à óbito.

O suspeito pelo crime, um home de 29 anos, foi preso na cidade de Orocó. No momento de sua prisão foi constatado que ele apresentava várias lesões no corpo, provenientes da briga que teve com as vítimas.