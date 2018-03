Sindloja Caruaru recebe visita do ministro do Trabalho

NE10 Interior

Na pauta, serão discutidos assuntos de interesse do setor produtivo e demais setores econômicos da cidade. Foto: reprodução/Internet

O Sindloja Caruaru, no Agreste de Pernambuco, receberá nesta sexta-feira (16) a visita do ministro do Trabalho, Helton Yomura. Na pauta, serão discutidos assuntos de interesse do setor produtivo e demais setores econômicos da cidade.

A visita será acompanha pelo superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em Pernambuco, Eduardo Geovane de Freitas Leite, pelo auditor fiscal e gerente do MTE em Caruaru, Francisco Reginaldo, por diretores do Sindloja, empresários e representantes de entidades de classe de Caruaru.

A visita está marcada para começar ‪às 12h‬ e, logo após o encontro, o Sindloja ofertará um almoço para os presentes.