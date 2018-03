Reportagem mostra o Santuário Mãe Rainha em Garanhuns

NE10 Interior

A construção do santuário teve início em março de 2002 e desde que se inicio, muitas pessoas peregrinam diariamente a este lugar. Foto: reprodução/TV Jornal

Em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, entre seus atrativos para recepcionar os que visitam o município, a cidade foi escolhida para abrigar o Santuário da Mãe Rainha de Schoenstatt, considerado pelo seu povo como uma dádiva divina. A construção do santuário teve início em março de 2002 e desde que se inicio, muitas pessoas peregrinam diariamente a este lugar. O povo de Garanhuns acolheu o movimento e colaborou como pode para construção do espaço.

