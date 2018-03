Máquinas de caça-níqueis são apreendidas em Caruaru

NE10 Interior

Dono do estabelecimento foi levado até a delegacia. Foto: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

Uma casa de jogos de azar foi localizada no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (16).

De acordo com a Polícia Civil, a equipe chegou ao local após denúncias. O estabelecimento funcionava como um bar e nos fundos um cassino. Ainda segundo a polícia, o dono do estabelecimento foi conduzido até a delegacia, onde foi realizado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado. Três máquinas de caça-níqueis, três monitores, baralhos e fichas de jogos foram apreendidos.